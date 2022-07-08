В Татарстане на 20% снизились цены на капусту

В Татарстане за неделю с 24 июня по 1 июля снизились цены на капусту и картофель, а также на бананы и помидоры. Такие данные приводит Татарстанстат.

Согласно данным статистиков, заметнее всего за это время подешевела капуста: ее стоимость уменьшилась сразу на 20% — с 47 до 37 рублей за килограмм. Кроме того, на 15% снизилась цена картофеля — с 63 до 54 рублей за килограмм.

Морковь и бананы за это же время подешевели на 5% и теперь стоят 57 и 97 рублей за килограмм соответственно, а стоимость помидоров уменьшилась на 7% — до 104 рублей за килограмм. Цена одного килограмма сахарного песка снизилась на 3% — до 72 рублей, а гречневая крупа упала в цене на 2% — до 115 рублей за килограмм.

Огурцы за указанную неделю подорожали сильнее всего — на 2%, до 82 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину — до 475 рублей за килограмм, на рис и сливочное масло — до 97 и 673 рублей соответственно.