В Татарстане на 20 лет посадили мужчину за сексуальное насилие над дочкой сожительницы

В Татарстане на 20 лет посадили мужчину за сексуальное насилие над маленькой дочкой сожительницы.

На протяжении года мужчина оставался наедине с 10-летней дочерью сожительницы и совершал над ней сексуальное насилие.

Мама девочки заметила изменения в поведении ребенка и узнала от нее о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

Кроме того, ранее мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления над другими ребенком и освободился из тюрьмы в 2020 году.

Приговор вынесли по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Ему назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчине нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на 20 лет.