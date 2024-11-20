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В Татарстане на 20 лет посадили мужчину за сексуальное насилие над дочкой сожительницы
В Татарстане на 20 лет посадили мужчину за сексуальное насилие над маленькой дочкой сожительницы.
На протяжении года мужчина оставался наедине с 10-летней дочерью сожительницы и совершал над ней сексуальное насилие.
Мама девочки заметила изменения в поведении ребенка и узнала от нее о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.
Кроме того, ранее мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления над другими ребенком и освободился из тюрьмы в 2020 году.
Приговор вынесли по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
Ему назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчине нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на 20 лет.
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