В Татарстане на 20 км автодороги Казань – Оренбург ограничили проезд большегрузов

В Татарстане на путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург сегодня ввели ограничение для движения транспорта массой более 15 тонн. Оно продлится до 11 июня, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Временное ограничение введено из-за строительно-монтажных работ по бетонированию пролетных строений строящегося нового путепровода в рамках реконструкции автомобильной дороги к аэропорту Казани», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что из Казани в аэропорт движение большегрузов будет осуществляться в штатном режиме. В обратном направлении они будут двигаться по двум маршрутам: аэропорт — транспортная развязка на 20 км автодороги Казань — Оренбург в направлении Чистополь — Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

При движении грузовиков из Чистополя в сторону Казани объезд возможен по двум маршрутам: Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или Сокуры — Кирби — Травкино — Столбище — Усады — Казань.

При движении из Казани в Чистополь объезд можно совершить по следующему маршруту: Казань — аэропорт (развернуться в обратном направлении на кольце) — транспортная развязка на 20 км автодороги Казань — Оренбург — Чистополь.