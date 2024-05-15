В Татарстане на 18% сократилось число выданных автокредитов

В Татарстане на 18% сократилось число выданных в апреле автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в апреле по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ростовской области (-21,4%), Москве (-18,7%), Удмуртской Республике (-17,7%) и Республике Татарстан (-17,6%), а также в Оренбургской области (-17,4%) и Санкт-Петербурге (-17,4%)», – говорится в сообщении.

Так, в апреле в Татарстане было выдано 6,5 тыс. автокредитов, тогда как в марте – почти 8 тыс.

Сокращение числа выданных в апреле автокредитов – это тенденция, характерная для большего количества проанализированных НБКИ российских регионов. Специалисты считают, что причиной этого стали опережающие продажи автомобилей в марте. Это произошло из-за того, что с 1 апреля изменился порядок начисления утилизационного сбора.

«По мнению многих покупателей, это могло привести к росту цен на автомобили», –говорится в анализе НБКИ.