Общество 24 марта 2026 12:14

В Татарстане на 16% снизилась заболеваемость болезнями системы кровообращения

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За шесть лет в Татарстане на 16% снизилась заболеваемость болезнями системы кровообращения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила главный внештатный кардиолог Минздрава республики Зульфия Ким.

В 2019 году заболеваемость на 100 тысяч населения составляла 4815,5 случаев. С этого времени показатель снижался, хотя и несколько вырос в 2022 году. Сегодня заболеваемость составляет 4030,1 случаев.

«Динамика заболеваемости снижается. Мы более активно проводим профилактические мероприятия, которые позволяют выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», – отметила Зульфия Ким.

В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

23 марта 2026
