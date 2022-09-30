В Татарстане на 1450 га водоохранных зон посадят деревья

В Татарстане высадят деревья вдоль водоемов. Планируется, что общая площадь новых водоохранных зон в республике составит 1450 га. Об этом сегодня шла речь на совещании в Министерстве лесного хозяйства РТ под руководством первого заместителя министра Ильгизара Зарипова.

Министерство совместно с администрациями муниципальных районов уже подобрало земельные участки для создания водоохранных лесных насаждений. «Оформлены акты выделения земель и проекты создания таких насаждений», — отметил Зарипов.

В ходе заседания, помимо того, рассматривались вопросы финансирования этих работ, перевода участков в земли лесного фонда и др.