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Ру Тат
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Экология
30 сентября 2022  20:48

В Татарстане на 1450 га водоохранных зон посадят деревья

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В Татарстане высадят деревья вдоль водоемов. Планируется, что общая площадь новых водоохранных зон в республике составит 1450 га. Об этом сегодня шла речь на совещании в Министерстве лесного хозяйства  РТ под руководством первого заместителя министра Ильгизара Зарипова. 

Министерство совместно с администрациями муниципальных районов уже подобрало земельные участки для создания водоохранных лесных насаждений. «Оформлены акты выделения земель и проекты создания таких насаждений»,  отметил Зарипов.

В ходе заседания, помимо того, рассматривались вопросы финансирования этих работ, перевода участков в земли лесного фонда и др.

#минземимущества рт
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