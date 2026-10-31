news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 31 октября 2026 09:42

В Татарстане на 13,5% увеличилось количество уголовных дел о коррупции

Читайте нас в

В Татарстане за 9 месяцев 2026 года на 13,5% выросло количество уголовных дел о коррупции. Об этом сообщил глава СУ СК России по РТ Валерий Липский на заседании коллегии, посвященном итогам работы ведомства за этот период.

Всего с начала года в Татарстане было возбуждено 3473 уголовных дела, что на 297 больше, чем за такой же период в прошлом году. Общая сумма ущерба по ним – 3,2 млрд рублей. Из них возмещено более 2,2 млрд рублей.

В дальнейшем ведомством планируется уделить особое внимание преступлениям в сфере миграции, а также нарушениям прав уязвимых категорий граждан и жителей аварийного жилья.

#су ск россии по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скрытая на 20 лет: в Казани восстановили мозаику «Посадим сады!» на ДК химиков

Скрытая на 20 лет: в Казани восстановили мозаику «Посадим сады!» на ДК химиков

30 октября 2026
Предприятия СИБУРа в Татарстане нарастили выручку по итогам 9 месяцев

Предприятия СИБУРа в Татарстане нарастили выручку по итогам 9 месяцев

30 октября 2026
Новости партнеров