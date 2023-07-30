В Татарстане на 120,7% выросло число подростков, задержанных за употребление наркотиков

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В 2022 году в Татарстане на 120,7% выросло число подростков, задержанных полицией за употребление наркотиков и психотропных веществ. Информация опубликована в докладе о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По ее словам, в целом за предыдущий год по России показатели по задержаниям несовершеннолетних за употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ снизились на 9,9% и 7,1% соответственно. Однако в некоторых регионах они, наоборот, выросли.

«В отчётном году проблемы алкоголизации несовершеннолетних явно прослеживаются на территории Республик Татарстан, Тыва и Чувашской, г. Санкт-Петербурга, Вологодской, Костромской, Курской, Омской, Орловской, Томской, Тульской областей, Ненецкого автономного округа», — указано в отчете.

По наркотикам лидером антирейтинга оказался Санкт-Петербург — 198 задержанных подростков, или +24,5%, самый большой прирост относительного 2021 года показала Чувашская Республика — +500%, или 48 человек. В Татарстане за отчетный год было задержано 64 несовершеннолетних.