В Татарстане на дорожные работы выделили на 10% больше средств

В Татарстане на 10% увеличили объем финансирования программы дорожных работ этого года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции «Татар-информа».

«На этот год по программе дорожных работ в Татарстане предусмотрено 60,5 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей — средства федерального бюджета и инфраструктурный бюджетный кредит, 1,25 млрд рублей — средства муниципальных дорожных фондов. Они направлены на ремонт муниципальных автодорог», — рассказал спикер.

Чукин отметил, что планируется построить 52,5 километра автодорог, отремонтировать 610,3 километра. На сегодня работы выполнены на 44,8% — на 32,3 млрд рублей.

По словам замминистра, в прошлом году на программу дорожных работ было направлено 57,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 15,1 млрд рублей.