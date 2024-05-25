В Татарстане на 10% снижен ожидаемый рост инвестиций до 2030 года

В Татарстане на 10% снижено ожидаемое увеличение объема инвестиций в основной капитал до 2030 года. В сравнении с показателями 2020-го он должен составить 60%, следует из указа Раиса РТ Рустама Минниханова.

Изменения вносятся в Инвестиционную декларацию республики до 2030 года.

«<...> обеспечение увеличения объема инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития — не менее чем на 60 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года», — отмечается в тексте.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы госстатистики в РТ — в 2020-м показатель составлял 615,59 млрд рублей.

Кроме того, уточнен перечень условий, созданных в регионе для реализации инвестпроектов. Здесь указаны различные преференции, которые могут получить инвесторы. Это в том числе снижение для некоторых компаний ставок по налогу на имущество или временное освобождение от его уплаты, пониженные ставки налога на прибыль, преференции для резидентов ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», ТОР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Зеленодольск», «Чистополь» и «Менделеевск» и другие.

Вместо приоритетных отраслей в документе появились приоритеты развития инвестиционной деятельности в РТ на три года. Это в том числе развитие сотрудничества с регионами России и иностранными партнерами для привлечения инвестиций, активное использование пространства международной экономической кооперации, развитие электронной торговли, инфраструктуры поддержки предпринимательства, формирование цифровой экономики и другие.

Напомним, что указ о национальных целях развития России до 2030 года был подписан Президентом Владимиром Путиным.