В Татарстане на 10% подешевели огурцы и помидоры

За прошедшую неделю, с 3 по 10 июня, в Татарстане подешевел ряд продовольственных товаров. Это следует из данных Татарстанстата.

Больше всего подешевели огурцы и помидоры. За указанный период цена упала на 10% — с 105 до 85 рублей за килограмм и с 143 до 130 рублей за килограмм соответственно. Кроме того, на 5,5% уменьшилась цена на бананы — с 114 до 108 рублей за килограмм.

Сахарный песок за это же время подешевел на 4,5% до 80 рублей за килограмм. Морковь теперь стоит 62 рубля за килограмм, а десяток куриных яиц — 65 рублей. Цена одного килограмма капусты снизилась на 3% — до 61 рубля, а средние цены на гречку уменьшились на 1% — до 118 рублей за килограмм.

В то же время картофель подорожал на 2,5%, до 69 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на рис — на 1,5%, до 94 рублей за килограмм, яблоки — на 1,2%, до 126 рублей за килограмм и молоко — до 63 рублей за литр.