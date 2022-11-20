В Татарстане на 10% перевыполнили план по выращиванию сеянцев
В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» вырастили 33,9 млн штук стандартного посадочного материала. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства РТ.
«Выращивание сеянцев является дополнительным показателем регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“. В этом году план был перевыполнен на 10%», — рассказал глава ведомства Равиль Кузюров.
Всего выращено 33,9 млн штук посадочного материала, 25,5 млн из них — хвойные породы, 7,9 млн — лиственные, 0,5 млн — кустарники.
Министр пояснил, что посадочный материал будет использован в лесовосстановительных работ и природоохранных акциях.