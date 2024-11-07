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В Татарстане мужчину привлекли к ответственности за татуировку с нацисткой символикой
В Татарстане мужчину привлекли к административной ответственности за татуировку с нацисткой символикой.
Летом житель Нижнекамска сделал себе татуировку на руке, которую после культурологического исследования отнесли к нацистской символике. Его привлекли к административной ответственности.
Однако после этого он татуировку не удалил и продолжил показывать ее окружающим.
Сейчас проводят поверки, чтобы выбрать меру пресечения жителю Нижнекамска.
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