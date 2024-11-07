В Татарстане мужчину привлекли к ответственности за татуировку с нацисткой символикой

В Татарстане мужчину привлекли к административной ответственности за татуировку с нацисткой символикой.

Летом житель Нижнекамска сделал себе татуировку на руке, которую после культурологического исследования отнесли к нацистской символике. Его привлекли к административной ответственности.

Однако после этого он татуировку не удалил и продолжил показывать ее окружающим.

Сейчас проводят поверки, чтобы выбрать меру пресечения жителю Нижнекамска.