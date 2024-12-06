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Происшествия 6 декабря 2024 14:28

В Татарстане мужчину осудили на 15,5 лет за изнасилование дочери родственников

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В Татарстане мужчину осудили более чем на 15 лет за изнасилование дочери родственников.

Выяснилось, что в апреле мужчина, будучи пьяным, пришел в гости к дальним родственникам и обманом вывел из дома их маленькую дочь.

Он отвел девочку в заброшенный дом, где совершил насилие сексуального характера.

Когда родственники начали переживать, что ребенка давно нет, то отправились на ее поиски. Когда они нашли девочку, та рассказала обо всем матери.

Мужчине назначили наказание — 15,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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