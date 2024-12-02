В Татарстане мужчину оштрафовали за незаконное использование квадрокоптера

Жителя Татарстана оштрафовали за нелегальное использование квадрокоптера.

Оказалось, что осенью около села Пимери местный житель обрабатывал сельхоз поля с помощью квадрокоптера со взлетной массой 50 кг.

При этом разрешение на полеты он не получил, прав на управление воздушным судном и соответствующей документации не имел, квадрокоптер зарегистрирован не был.

Как сообщает Приволжская транспортная Прокуратура, его действия создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов» и назначили штраф.