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В Татарстане мужчину оштрафовали за незаконное использование квадрокоптера
Жителя Татарстана оштрафовали за нелегальное использование квадрокоптера.
Оказалось, что осенью около села Пимери местный житель обрабатывал сельхоз поля с помощью квадрокоптера со взлетной массой 50 кг.
При этом разрешение на полеты он не получил, прав на управление воздушным судном и соответствующей документации не имел, квадрокоптер зарегистрирован не был.
Как сообщает Приволжская транспортная Прокуратура, его действия создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов» и назначили штраф.
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