news_header_top_970_100
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  11:08
Полина Шевчук

В Татарстане мужчину насмерть сбил грузовой поезд

news_top_970_100

Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на ­транспорте СК РФ, трагедия произошла поздно вечером в субботу, 24 апреля, на остановочной платформе 835-й км у перегона Куркачи — Арск.

Установлено, что 53-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Когда с ним поравнялся грузовой поезд, вихревыми потоками воздуха его затянуло под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
 

 

сбил поезд попал под поезд погиб под поездом
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное