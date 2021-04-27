В Татарстане мужчину насмерть сбил грузовой поезд

Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на ­транспорте СК РФ, трагедия произошла поздно вечером в субботу, 24 апреля, на остановочной платформе 835-й км у перегона Куркачи — Арск.

Установлено, что 53-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Когда с ним поравнялся грузовой поезд, вихревыми потоками воздуха его затянуло под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

