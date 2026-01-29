В Татарстане мужчина заснул с сигаретой и сгорел

В селе Станция Миннибаево Альметьевского района РТ при тушения пожара нашли тело 60-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчина, вероятнее всего, заснул с сигаретой. От нее началось возгорание, охватившее весь деревянный пристрой к кирпичному дому, где тот находился.

В МЧС рекомендуют оборудовать для курения специальное место с пепельницей, а также не курить лежа в постели.

«При пожаре звони 101», – напоминают в ведомстве.