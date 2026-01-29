news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 января 2026 08:25

В Татарстане мужчина заснул с сигаретой и сгорел

Читайте нас в
Телеграм

В селе Станция Миннибаево Альметьевского района РТ при тушения пожара нашли тело 60-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчина, вероятнее всего, заснул с сигаретой. От нее началось возгорание, охватившее весь деревянный пристрой к кирпичному дому, где тот находился.

В МЧС рекомендуют оборудовать для курения специальное место с пепельницей, а также не курить лежа в постели.

«При пожаре звони 101», – напоминают в ведомстве.

#пожар альметьевск #пожар из-за сигареты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026