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Ру Тат
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22 октября 2021  10:40
Полина Шевчук

В Татарстане мужчина втайне от нового хозяина вырастил плантацию конопли в проданной бане

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В Татарстане мужчина втайне от нового хозяина вырастил плантацию конопли в проданной бане

Полицейским поступила информация о том, что на одном из садовых участков в Лаишевском районе выращивают коноплю. Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, хозяин участка не так давно приобрел его у 25-летнего жителя Куюков, однако строения на нем не проверял.

Выяснилось, что прежний хозяин тайком выращивал в бане коноплю. Помещение было оборудовано всем необходимым для полива, обогрева, вентиляции и освещения.

Всего наркополицейские изъяли порядка 200 г марихуаны и около двух килограммов растений.

Владелец плантации пояснил, что выращивал травку для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
 

#МВД по РТ #конопля #плантация марихуаны
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