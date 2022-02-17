В Татарстане мужчина украл у попутчика в поезде 50 тысяч рублей, пока тот спал

В пассажирском поезде «Москва – Казань» 50-летний житель Альметьевска оставил на зарядке свой телефон и лег спать. Когда он проснулся, обнаружил, что с его банковского счета украли 50 тысяч рублей.

Как установили сотрудники полиции, в одном вагоне с татарстанцем ехал 33-летний житель Белгорода. Он взял телефон и перевел себе на счет крупную сумму денег, после чего снял ее в банкомате в городе Сергач. Стражи порядка установили злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.