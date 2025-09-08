Житель Татарстана ударил пожилую супругу, а наутро обнаружил, что она умерла
В Татарстане 70-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью супруге. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 11 июня мужчина распивал спиртное с 69-летней женой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину по голове. В результате та упала, получив травму, и потеряла сознание.
На следующее утро мужчина обнаружил, что супруга скончалась.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.