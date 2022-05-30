В Татарстане мужчина убил гостя за вопрос о деньгах

В Татарстане 53-летнего жителя Алькеевского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, понесшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тело 60-летнего мужчины со следами побоев было найдено возле одного из домов в селе Тяжбердино. По версии следствия, погибший мужчина несколько недель проживал у 53-летнего знакомого. Когда хозяин дома пришел, гость поинтересовался, принес ли он деньги. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого хозяин избил приятеля. Поняв через некоторое время, что гость мертв, злоумышленник вынес тело во двор и выкинул.

Свои вину подозреваемый признал лишь частично. На время следствия он будет оставаться под стражей.