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Происшествия 28 июля 2023 15:36

В Татарстане мужчина сломал ключицу, упав с электросамоката

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В поселке Тюлячи мужчина получил травмы, упав с электросамоката, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Два дня назад 32-летний мужчина, управляя электросамокатом, не справился с управлением и упал. В итоге его госпитализировали в РКБ Казани.

По информации агентства, у него диагностировали закрытый перелом ключицы.

#электросамокат
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