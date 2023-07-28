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В Татарстане мужчина сломал ключицу, упав с электросамоката
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В поселке Тюлячи мужчина получил травмы, упав с электросамоката, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Два дня назад 32-летний мужчина, управляя электросамокатом, не справился с управлением и упал. В итоге его госпитализировали в РКБ Казани.
По информации агентства, у него диагностировали закрытый перелом ключицы.
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