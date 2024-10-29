В Татарстане мужчина предстанет перед судом за публичную пропаганду нацизма

В Татарстане 29-летний мужчина предстанет перед судом за публичное демонстрирование нацистской символики.



Ранее его уже судили за пропаганду нацизма, и во время отбывания наказания в исправительной колонии он показывал сокамерникам татуировки на теле с символикой нацизма.



Его обвиняют по статье «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.