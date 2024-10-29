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Происшествия 29 октября 2024 11:41

В Татарстане мужчина предстанет перед судом за публичную пропаганду нацизма

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В Татарстане 29-летний мужчина предстанет перед судом за публичное демонстрирование нацистской символики.

Ранее его уже судили за пропаганду нацизма, и во время отбывания наказания в исправительной колонии он показывал сокамерникам татуировки на теле с символикой нацизма.

Его обвиняют по статье «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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