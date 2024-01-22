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В Татарстане мужчина предстанет перед судом за похищение приятеля ради вымогательства
В прокуратуре Татарстана утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 35-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц..», «Мужеложство и иные действия сексуального характера..», «Вымогательство, совершенное группой лиц..», «Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов..», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, 17 марта 2023 года обвиняемый вместе с 32-летним приятелем, находясь в строительном вагончике напротив дома №8 на улице Котельниковых в Казани, решили похитить своего знакомого. Мужчину вывезли в заранее арендованную квартиру на проспекте Победы и стали требовать у него 10 тыс. долларов США.
После этого злоумышленники совершили в отношении знакомого насильственные действия сексуального характера, сняв все происходящее на видео в целях последующего шантажа и вымогательства денег.
Свою вину 35-летний мужчина не признал. В ближайшее время дело рассмотрят в Приволжском суде Казани. В отношении второго соучастника дело было прекращено в связи с его смертью.
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