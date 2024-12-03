В Татарстане мужчина предстанет перед судом за поджог дома экс-возлюбленной

Фото: МВД по РТ

В селе Малая Бугульма Бугульминского района Татарстана мужчина предстанет перед судом за поджог дома экс-возлюбленной.

Оказалось, что 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через калитку в дом своей бывшей сожительницы. Он проверил, чтобы дома никого не было, а потом позвонил ей, во время разговора у них возник конфликт.

Разозлившись, мужчина поджег шторы и диван, а после вызвал такси и уехал. Дом и все вещи сгорели, а общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Свою вину мужчина признал полностью, теперь ему грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.