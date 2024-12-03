news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 декабря 2024 11:55

В Татарстане мужчина предстанет перед судом за поджог дома экс-возлюбленной

Скопировать ссылку
В Татарстане мужчина предстанет перед судом за поджог дома экс-возлюбленной
Фото: МВД по РТ

В селе Малая Бугульма Бугульминского района Татарстана мужчина предстанет перед судом за поджог дома экс-возлюбленной.

Оказалось, что 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через калитку в дом своей бывшей сожительницы. Он проверил, чтобы дома никого не было, а потом позвонил ей, во время разговора у них возник конфликт.

Разозлившись, мужчина поджег шторы и диван, а после вызвал такси и уехал. Дом и все вещи сгорели, а общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Свою вину мужчина признал полностью, теперь ему грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100