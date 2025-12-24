news_header_top
Происшествия 24 декабря 2025 18:03

В Татарстане мужчина получил условку за истязание пасынка

В Азнакаевском районе РТ вынесли 40-летнему мужчине. Его признали виновным в истязании пасынка, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что с июня 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина систематически подвергал пасынка физическому и психологическому насилию. Он регулярно избивал его и совершал «иные противоправные действия».

Вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратура направила иск в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.

#истязание ребенка #суд #Азнакаевский район РТ
