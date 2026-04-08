Происшествия 8 апреля 2026 12:51

В Татарстане мужчина погиб в пожаре, забыв готовящуюся еду на включенной плите

Татарстанец погиб в пожаре, оставив без присмотра включенную плиту, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался в селе Новое Суркино Альметьевского района РТ – загорелись частный дом, баня и гараж. По прибытии пожарные установили, что площадь возгорания составляет 62 квадратных метра, и начали тушение пожара, во время которого нашли тело 57-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.

«‎Если почувствовал запах гари, идущий из подъезда, постарайся выяснить, откуда идет запах. Иногда бывает достаточно постучаться в соседнюю дверь, чтобы разбудить уснувшего соседа, тем самым предотвратив худшее», – напомнили в МЧС.

