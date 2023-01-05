В Татарстане мужчина на тюбинге, привязанном к машине, влетел в автомобиль на встречке

Инцидент произошел накануне в Лаишевском районе Татарстана: 24-летний мужчина катался по дороге на тюбинге, который был прикреплен к автомобилю Chevrolet.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В какой-то момент «ватрушку» на ходу занесло и отбросило на встречку, где она столкнулась с «Ладой». В результате случившегося молодой человек получил различные травмы, его доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В республиканской Госавтоинспекции напомнили, что подобного рода опасные развлечения могут привести к смерти. Например, в ноябре прошлого года в Алтайском крае жертвой опасных катаний стал 16-летний подросток. Он также сидел в тюбинге, прикрепленном к автомобилю. Во время движения по дороге надувную «ватрушку» отбросило на припаркованный автомобиль. Подросток скончался.

В январе 2018 года в Нижнекамске водитель «Лады» сбил двух девочек, которые скатывались на тюбинге с горки. В результате ДТП оба ребенка получили травмы.

ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожных движений, а родителей – рассказать детям об опасности подобных зимних забав.