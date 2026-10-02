В Татарстане муниципалитетам передадут более 3,5 тыс. мусорных контейнеров
Региональный оператор «Гринта» завершает передачу муниципалитетам восточной зоны Татарстана более 3,5 тыс. новых контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Сегодня 200 емкостей передадут Азнакаевскому, Аксубаевскому, Новошешминскому, Черемшанскому и Муслюмовскому районам. Всего в этом году новые контейнеры получат 23 муниципальных образования в зоне работы оператора.
«Гринта» обновляет контейнерный парк ежегодно. Емкости для временного накопления отходов передают с учетом заявок муниципалитетов, в первую очередь – для новых контейнерных площадок. С 2019 года муниципальным образованиям восточной зоны Татарстана предоставили около 16 тыс. контейнеров.
Новые емкости оснащены специальным механизмом, который упрощает их перемещение и подготовку к механизированной погрузке в мусоровозы.
Руководитель отдела по связям с общественностью «Гринты» Лилия Мулюкова отметила, что компания ежегодно помогает органам местного самоуправления и управляющим организациям обновлять контейнерный парк. По ее словам, это позволяет поддерживать емкости на площадках в исправном состоянии и делать их удобнее в эксплуатации.
Мулюкова подчеркнула, что обновление контейнеров для компании – не только техническая необходимость, но и часть социальной ответственности. Эта работа, по ее словам, направлена на создание чистой, безопасной и комфортной городской среды для жителей.