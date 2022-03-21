В Татарстане может стартовать производство аккумуляторов системы AGM

Завод по выпуску аккумуляторных батарей, расположенный в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», планирует начать производить новотехнологичные аккумуляторные системы AGM. Об этом на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями рассказал генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко.

«Мы с китайскими партнерами отработали, они готовы завезти нам оборудование, чтобы мы начали производить технологичные аккумуляторы для Mercedes, SCANIA и тд», – сообщил Коробченко.

Кроме того, по словам Коробченко, на заводе был создан штаб по выявлению и импортозамещению компонетов, ввозимых из зарубежных стран. «Мы выявили две позиции – французскую пленку и турецкую бумагу. Оказывается, пленку всегда делали в Казани, а проект по закупке оборудования для бумаги мы заказали в Турции. Для машиностроения сейчас огромные перспективы», – сказал он.

Коробченко уточнил, что на сегодняшний день завод производит порядка миллиона аккумуляторных батарей, что занимает 10% от отечественного производства. «У нас сейчас полный карт-бланш. До этого мы конкурировали с импортными аккумуляторами, которые получали налоги, сырье и технологию. Но сейчас мы можем половину второго рынка закрыть отечественными батареями», – сказал он.



