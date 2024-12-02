Татарстан может принять международный конкурс кулинарных книг

Фото: © Владимир Васильев/ "Татар-информ"

Вопрос подготовки конкурса кулинарной книги в Татарстане писателем-кулинаром Сталиком Ханкишиевым находится в работе, сообщила корреспонденту «Татар-информа» заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Подозреваю и понимаю, что сейчас у него [Сталика Ханкишиева] идут процессы налаживания взаимоотношений, чтобы понять как этот конкурс организовать. На данный момент это решение не принято, но в работе, скажу абсолютно точно», – рассказала Фазлеева.

Блогер, кулинар и писатель Сталик Ханкишиев известен своими книгами об узбекской, азербайджанской, марокканской и татарской кухнях. Еще в прошлом году на всемирном конкурсе кулинарных книг в Эр-Рияде он пригласил своих международных коллег в Татарстан. Следующий конкурс пройдет в 2025 году в Португалии.

«Организатор этого конкурса задался вопросом: если после Португалии следующий конкурс провести в Татарстане?» — рассказал журналисту «Татар-информа» Ханкишиев.

Писатель-кулинар отмечал, что в Россию приедет один из руководителей ресторанного справочника La Liste Йорг Ципприк. Однако на данный момент никаких официальных договоренностей пока нет.