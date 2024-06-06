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В Татарстане может появиться производство по выпуску сухих строительных смесей
Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с иностранными партнерами, сказал Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с гендиректором ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэлем Зохрабяном, которая состоялась на полях ПМЭФ.
«Сен-Гобен» — один из мировых лидеров по производству и продаже строительной продукции; по выпуску стекла для строительства и транспорта; в области разработок и производства высокоэффективных материалов (химия, пластики, абразивы и т.д.). Компания успешно работает на рынке РТ, реалиуется совместный проект с турецкими партнерами на территории ОЭЗ «Алабуга» по производству строительного листового стекла.
«На встрече обсудили возможность строительства нового производства по выпуску сухих строительных смесей», — рассказала руководитель Раиса РТ Лилия Галимова.
Рустам Минниханов заверил, что республика готова оказать необходимое содействие в обеспечении инфраструктурой для организации производства.
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