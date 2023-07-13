Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане может появиться отель-самолет
В Татарстане планируют создать отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета. Такими планами поделился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.
«У меня есть мечта построить отель-самолет, но оказалось, что купить корпус самолета не так просто, как буханку хлеба», — не без иронии заметил Хамидуллин.
По словам предпринимателя, в аэропорту Казань есть несколько подходящих корпусов, которые на сегодняшний день просто стоят и ржавеют. Поэтому он попросил Раиса Татарстана помочь с поиском подходящего корпуса, чтобы новый отель стал еще одной визитной карточкой республики.
«Ну, там хлама вроде много, давайте наведем справки, узнаем, можно ли что-то сделать. Идея хорошая», — ответил бизнесмену Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»