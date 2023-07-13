В Татарстане может появиться отель-самолет

В Татарстане планируют создать отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета. Такими планами поделился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.

«У меня есть мечта построить отель-самолет, но оказалось, что купить корпус самолета не так просто, как буханку хлеба», — не без иронии заметил Хамидуллин.

По словам предпринимателя, в аэропорту Казань есть несколько подходящих корпусов, которые на сегодняшний день просто стоят и ржавеют. Поэтому он попросил Раиса Татарстана помочь с поиском подходящего корпуса, чтобы новый отель стал еще одной визитной карточкой республики.

«Ну, там хлама вроде много, давайте наведем справки, узнаем, можно ли что-то сделать. Идея хорошая», — ответил бизнесмену Рустам Минниханов.