news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
18 января 2023  12:55
Арсений Каримов

В Татарстане предлагают создать единую информационную систему оценки качества образования

news_top_970_100

В скором времени в Татарстане может появиться единая информационная система оценки качества образования. С таким предложением на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науки и национальным вопросам выступила зампредседателя комитета Людмила Рыбакова.

«Сейчас сформирована единая система оценки качества образования, которая позволяет получать объективные данные. Ранее это было задачей ведомственной, под началом Рособрнадзора, а сейчас создается государственная информационная система», – сообщила Рыбакова.

Несмотря на то, что некоторые члены комитета посчитали, что такое решение может привести лишь к усложнению работы педагогов, большинство все-таки поддержали законопроект.

#госсовет рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное