news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 сентября 2024 11:05

В Татарстане мотоциклист вылетел с проселочной дороги и разбился насмерть

Скопировать ссылку

У села Новое Надырово в Альметьевском районе Татарстана накануне вечером произошла смертельная авария. Как стало известно «Татар-информу», 39-летний мужчина ехал на мотоцикле по щебеночной дороге, в какой-то момент он разогнался, вылетел с дороги и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: © Татар-информ

Фото: © Татар-информ

#авария #дтп с мотоциклистом #альметьевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100