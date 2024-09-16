В Татарстане мотоциклист вылетел с проселочной дороги и разбился насмерть

У села Новое Надырово в Альметьевском районе Татарстана накануне вечером произошла смертельная авария. Как стало известно «Татар-информу», 39-летний мужчина ехал на мотоцикле по щебеночной дороге, в какой-то момент он разогнался, вылетел с дороги и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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