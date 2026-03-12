В Татарстане мошенники заработали 36 млн рублей на фиктивных браках с участниками СВО

В Татарстане разоблачили группу мошенников, которые обманывали участников специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

Мошенницы вступали в фиктивные браки с участниками СВО, получали доступ к их банковским картам и снимали деньги. Всего таким способом похищено 36 млн рублей.

«Общий размер похищенных средств на данный момент составляет 36 млн рублей. Группа лиц фиктивно заключала браки с теми, кто заключал контракт и уходил служить в зону специальной военной операции. Они отбирали у них банковские карты и получали за них выплаты. В случае гибели или ранения денежные средства получала фиктивная жена, которая никакого отношения к участнику СВО не имела. Данный вопрос стоит на особом контроле», – рассказал начальник управления.