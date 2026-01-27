news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 января 2026 11:25

В Татарстане монтажника придавило ковшом экскаватора, он скончался в машине скорой

Читайте нас в
Телеграм

В поле у села Грахань в Мамадышском районе Татарстана мужчину придавило ковшом экскаватора.

Трагедия случилась накануне – 34-летний мужчина работал в строительной компании и выполнял в поле монтажные работы. В какой-то момент он попросил коллегу-экскаваторщика поднять один из металлических поддонов и встал прямо под ковшом. Ковш самопроизвольно опустился на находившегося под ним рабочего. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

#Мамадышский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026