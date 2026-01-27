В Татарстане монтажника придавило ковшом экскаватора, он скончался в машине скорой

В поле у села Грахань в Мамадышском районе Татарстана мужчину придавило ковшом экскаватора.

Трагедия случилась накануне – 34-летний мужчина работал в строительной компании и выполнял в поле монтажные работы. В какой-то момент он попросил коллегу-экскаваторщика поднять один из металлических поддонов и встал прямо под ковшом. Ковш самопроизвольно опустился на находившегося под ним рабочего. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.