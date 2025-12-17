В Татарстане могут закрепить практику самообследования управляющих организаций

В Татарстане планируют внедрить механизм самообследования организаций, которые занимаются обслуживанием населения в сфере ЖКХ. Это позволит предотвращать нарушения без проведения проверок, заявил на пресс-конференции председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

По его словам, переход от контрольно-надзорных мероприятий к профилактике нарушений предусмотрен федеральным законодательством и уже находит поддержку у крупных управляющих компаний республики.

«Механизм самообследования позволяет управляющим организациям, ТСЖ и другим структурам в онлайн-режиме добровольно определять уровень соблюдения обязательных требований и своевременно устранять возможные нарушения, не дожидаясь плановых проверок», – отметил Егоров.

Он подчеркнул, что ряд крупных управляющих компаний Татарстана уже проявили инициативу и начали применять эту практику. В начале 2026 года планируется провести выездное заседание профильного комитета на базе одной из таких организаций с приглашением представителей других УК для обмена опытом.

«Мы хотим посмотреть, как этот механизм работает на практике, и по итогам предложить Правительству республики, чтобы эту норму ввели», – пояснил председатель комитета.

Егоров также отметил, что самообследование может снизить количество штрафов и жалоб, повысив доверие жителей к управляющим организациям. По его словам, задача власти – создать условия, при которых проблемы решаются до вмешательства инспекций.

Позицию комитета поддержал главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин. Он отметил, что работа Госжилинспекции сегодня во многом строится на реагировании на обращения граждан.

«Наша задача – добиться ситуации, при которой жалобы просто не будут возникать. Самообследование – это, прежде всего, коммуникация между управляющей компанией и собственниками жилья», – подчеркнул Тыгин.

По его словам, практика показывает, что многие проблемы – от уборки подъездов до вывоза снега – можно предотвратить, если решения принимаются своевременно самими жителями совместно с управляющими компаниями.

В комитете рассчитывают, что развитие профилактических механизмов позволит повысить качество управления жилым фондом и сократить число обращений граждан по вопросам ЖКХ, которые сегодня составляют более четверти всех обращений в Госсовет Татарстана.