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В Татарстане могут ввести штрафы за нарушение правил эксплуатации метро и канатных дорог
В Татарстане предложили ввести административную ответственность за нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и его пользования. Соответствующий законопроект, поступивший в Госсовет республики, может внести изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.
«К видам внеуличного транспорта федеральный закон №442-ФЗ относит метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу, фуникулер», – говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается установить в Татарстане штрафы с учетом региональных особенностей. Так, за нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта предусмотрены штрафы на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юрлиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Аналогичные штрафы, согласно документу, должны накладываться за нарушение правил пользования внеуличным транспортом.
За повторное нарушение правил технической эксплуатации должностных лиц хотят штрафовать на 40–50 тыс. рублей, юрлиц – на 200–500 тыс. рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела будет Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.
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