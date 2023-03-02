В Татарстане могут ввести штрафы за нарушение правил эксплуатации метро и канатных дорог

В Татарстане предложили ввести административную ответственность за нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и его пользования. Соответствующий законопроект, поступивший в Госсовет республики, может внести изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

«К видам внеуличного транспорта федеральный закон №442-ФЗ относит метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу, фуникулер», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается установить в Татарстане штрафы с учетом региональных особенностей. Так, за нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта предусмотрены штрафы на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юрлиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Аналогичные штрафы, согласно документу, должны накладываться за нарушение правил пользования внеуличным транспортом.

За повторное нарушение правил технической эксплуатации должностных лиц хотят штрафовать на 40–50 тыс. рублей, юрлиц – на 200–500 тыс. рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела будет Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.