В Татарстане могут создать предприятие по глубокой переработке гречихи

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Возможность запуска производства продукции из гречихи с последующей глубокой переработкой культуры рассматривают в Татарстане. Интерес к такому направлению, в частности, проявляет Китай, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики РБК Татарстан.

Тема обсуждалась на выставке «Агроволга», которая проходила в Казани с 6 по 9 июля. На экспозиции Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН) китайские производители представили блок «Гречиха – не только каша…».

В нем приняли участие 11 представителей КНР, которые занимаются производством чая, лапши, вина, уксуса и других продуктов на основе гречихи.

В рамках выставки посетителям представили дегустацию гречневой лапши. В Минсельхозе Татарстана сообщили, что цель проекта заключается в создании на территории республики производства продукции из гречихи, включая глубокую переработку этой культуры.

Как рассказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков, в России гречиху используют не только для производства крупы. Из нее выпускают муку, хлопья, безглютеновые макароны, хлебцы и продукты для диетического питания.

По его словам, глубокая переработка позволяет получать белковые концентраты, крахмал, пищевые волокна, растительные напитки и ингредиенты для функционального питания. Именно эти направления могут быть интересны китайскому рынку, где растет спрос на продукты без глютена и товары для здорового питания.

Эксперт отметил, что для экономической эффективности поставок в Китай предприятию потребуется перерабатывать от 50 тыс. до 100 тыс. тонн гречихи в год. По его оценке, такой проект в Татарстане может создать стабильный спрос на сырье, увеличить доходы сельхозпроизводителей, обеспечить новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

Инвестиции в комплекс глубокой переработки с учетом логистической инфраструктуры и очистных сооружений могут составить 5–10 млрд рублей и выше.

Доцент кафедры управления бизнесом и сервисными технологиями Университета РОСБИОТЕХ Оксана Горкуша рассказала, что основные предприятия по переработке гречихи в России расположены в регионах ее выращивания – Алтайском крае, Поволжье и Центральном Черноземье.

По словам эксперта, из гречихи производят не только крупу, но также хлопья, муку и другие продукты, включая экологичные сорбенты. Спрос на продукты переработки культуры растет. Так, по данным Россельхозбанка, с 2019 по 2024 год объем производства гречневой муки увеличился на 76,2%.

Гречневая мука используется, в том числе, при производстве детского питания. Кроме того, ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали технологию получения биосорбента из гречневой шелухи для очистки воды от тяжелых металлов.

Такой материал может применяться в картриджах бытовых фильтров и, по предварительным оценкам, быть как минимум в два раза дешевле активированного угля. Сейчас технологию готовят к промышленному внедрению.

Горкуша считает, что создание предприятия по глубокой переработке гречихи в Татарстане может повысить рентабельность сельского хозяйства региона и открыть доступ к китайскому рынку.

При этом, по ее мнению, проект потребует значительных вложений: от 20–40 млрд рублей для среднего предприятия до 83,5 млрд рублей для крупного высокотехнологичного комплекса.

Одной из проблем остается сокращение площадей под гречихой в Татарстане. По данным эксперта, с 2022 по 2025 год они уменьшились на 22–40%. В 2025 году при плане производства 16,5 тыс. тонн в республике собрали 10,7 тыс. тонн культуры.

По мнению Горкуши, появление перерабатывающего предприятия может сформировать устойчивый спрос на гречиху и сделать ее выращивание более привлекательным для аграриев. Кроме того, производство товаров с высокой добавленной стоимостью – например, гречневого печенья или лапши – позволит получать больше дохода с каждого килограмма сырья.

Эксперт добавила, что работа такого предприятия может дать развитие смежным отраслям – производителям сельхозтехники и удобрений, транспортным и логистическим компаниям.

Китайский рынок также остается одним из перспективных направлений для российских производителей гречихи. По словам Горкуши, за последние пять лет импорт российской гречки в КНР вырос в 70 раз. В первом полугодии 2025 года Китай импортировал 183 тыс. тонн российской гречки, что на 55% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Она отметила, что 29 татарстанских хозяйств уже получили разрешение на экспорт гречихи в Китай. В дальнейшем республика может поставлять не только сырье, но и продукты переработки – муку, лапшу и кондитерские изделия.

Кроме того, строительство современного предприятия может создать сотни рабочих мест и привлечь инвестиции, в том числе зарубежные. По словам Горкуши, уже есть предварительная договоренность о сотрудничестве с Северо-Западным университетом Китая, которая может привести к созданию совместного предприятия с использованием китайских технологий и капитала.

В 2024 году в Татарстане собрали 11,9 тыс. тонн гречихи. В Минсельхозе республики ранее сообщали, что с 2022 по 2025 год площадь посевов этой культуры сократилась на 22% – с 13,5 тыс. до 10,6 тыс. га.

Всего в Татарстане под зерновые культуры занято около 1,7 млн га. Согласно данным Минсельхоза России, гречиха и гречневая крупа входят в перечень зерновых культур, разрешенных для экспорта в Китай.