В Татарстане могут создать экспертный центр по материнскому капиталу

Общероссийский экспертный центр по материнскому капиталу могут создать в Татарстане. Первым регионом, который примет участие в этом проекте, станет Дагестан. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

«Что такое „экспертный центр”? У нас есть направления деятельности, допустим, маткапитал, назначение пенсий и так далее, вполне возможно, в перспективе это будет объединено в рамках одного региона. Сейчас предварительное решение принято о том, что экспертный центр по материнскому капиталу будут разворачивать на базе Татарстана, значит — в других регионах этой работы, наверное, не будет», — рассказал докладчик.

По словам Вафина, отделение Соцфонда назначает пенсии и социальные выплаты жителям Байконура. Уже в феврале на татарстанское отделение возложены дополнительные функции по назначению выплат и средств маткапитала жителям Дагестана.

«В декабре-январе выходили на каждого главу администрации Дагестана, на каждое образовательное учреждение, чтобы заключить с ними соглашения. Главы идут нам навстречу, информацию предоставляют. Это не только профессионализм, но и большое доверие к нашей республике», — заметил спикер.

Вафин подчеркнул, что фонд стремится улучшить качество оказания государственных услуг и удобство их предоставления населению. «В связи с этим готовы рассмотреть возможность реализации совместного проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг с МФЦ в социальной сфере на базе клиентской службы одного из муниципальных образований», — заявил он.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева добавила, что Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил определить параметры межведомственного взаимодействия с МФЦ.

«В целом по социальному блоку количество обращений граждан в аппарат Президента России и Администрацию Раиса Татарстана снизилось. Но социальные вопросы не перестанут быть актуальными в ближайшее время», — отметила она.

При анализе поступивших обращений выяснилось, что льготы и страхование занимают около 42%, социальное обслуживание — 27%, компенсационные выплаты — 15%, пенсии — 7%, управление социальным обеспечением и социальным страхованием — 5%, уточнила вице-премьер.

Она также напомнила, что все выплаты должны назначаться максимально быстро и в короткие сроки.