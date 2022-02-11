В Татарстане могут снять с кадастрового учета 25 тыс. земельных участков

В Татарстане замельные участки, имеющие статус «временных», могут быть сняты с кадастрового учета, если владельцы не завершат оформление прав на них. Таким образом, с 1 марта 2022 года перейти в статус «архивных» могут 25 тыс. участков, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

«В наступившем году мы рекомендуем собственникам земельных участков обратить внимание на документы, которые у них имеются на земельные участки. Дело в том, что многие граждане оформили свои участки не в полном объеме», — поделилась заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова.

Она добавила, что речь идет о земельных участках, которые имеют статус «временный». В соответствии с действующим законодательством их владельцы до 1 марта 2022 года должны завершить процедуру оформления прав. После этой даты записи о таких земельных участках станут «архивными», а сам он будет снят с кадастрового учета.

«Временный» статус присваивался земельным участкам, которые были поставлены на государственный кадастровый учет, но права на них не зарегистрированы в период с 1 марта 2008 года по 1 января 2017 года. Изменение статуса на «архивный» говорит, что объект снят с кадастрового учета. Однако присвоение этого статуса не означает, что земельный участок с соответствующими характеристиками не может быть сформирован вновь.

«Если владелец не зарегистрирует право собственности на участок до 1 марта 2022 года, то ему придется заново проводить межевание: обращаться к кадастровому инженеру, ставить участок на кадастровый учет и оформлять право собственности. То есть такой человек понесет дополнительные затраты, как финансовые, так и временные. Чтобы избежать этого, рекомендуем вовремя обратиться с заявлением о государственной регистрации права на объект в МФЦ либо направить пакет документов в электронном виде посредством личного кабинета на сайте Росреестра», — комментирует заместитель директора Кадастровой палаты Инсаф Асхадуллин