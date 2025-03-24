news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 марта 2025 11:44

В Татарстане могут открыть центр реабилитации ветеранов СВО

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане может появиться центр реабилитации ветеранов СВО, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

Как сообщает пресс-служба Топилина, на данный момент в рамках федеральной программы Фонд пенсионного и социального страхования ведет сбор заявок. От Татарстана направили четыре объекта, один из которых может стать центром реабилитации для ветеранов, вернувшихся с СВО.

Для создания центра из госбюджета выделят средства на реконструкцию объектов. В частности, сейчас в списке - Комплекс зданий бывшей медико-санитарной части нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть», Школа-комплекс Алексеевского района, Камский детский медцентр и имущественный комплекс санатория «Лилия».

#СВО #центр #реабилитация #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025