В Татарстане могут открыть центр реабилитации ветеранов СВО

В Татарстане может появиться центр реабилитации ветеранов СВО, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

Как сообщает пресс-служба Топилина, на данный момент в рамках федеральной программы Фонд пенсионного и социального страхования ведет сбор заявок. От Татарстана направили четыре объекта, один из которых может стать центром реабилитации для ветеранов, вернувшихся с СВО.

Для создания центра из госбюджета выделят средства на реконструкцию объектов. В частности, сейчас в списке - Комплекс зданий бывшей медико-санитарной части нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть», Школа-комплекс Алексеевского района, Камский детский медцентр и имущественный комплекс санатория «Лилия».