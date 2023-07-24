В Татарстане могут организовать производство линейных альфа-олефинов новым способом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане планируют создать пилотную установку по производству линейных альфа-олефинов (ЛАО), чтобы оценить экономическую целесообразность реализации проекта. Идею обсудили на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

С докладом о применении индукционного нагрева в термическом крекинге высокопарафинистого сырья для повышения выхода линейных альфа-олефинов выступил научный сотрудник находящегося в Новосибирске Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН Василий Болотов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Институте катализа СО РАН разработаны научные основы нового метода получения линейных альфа-олефинов низкотемпературным крекингом высокопарафинистого сырья. Докладчик предложил выполнить НИОКР по созданию пилотной установки термического крекинга с использованием индукционного нагрева для повышения выхода ЛАО. Это позволит масштабировать лабораторные результаты и получить данные для технико-экономического обоснования.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин назвал линейные альфа-олефины новым направлением. «Они нам крайне нужны. Это совершенно новый подход к сырьевой базе», — подчеркнул он. И добавил: «Мы просчитали экономику проекта, но необходима пилотная установка, чтобы более детально проработать вопрос».

После этого Рустам Минниханов предложил докладчику объединить усилия в работе над проектом. «Давайте объединим наши усилия. Современные технологии востребованы», — сказал он.

Линейные альфа-олефины (ЛАВ) используются в качестве сомономера в процессе получения линейного полиэтилена низкой, высокой и средней плотности, а также для производства бутеносодержащих марок полиэтилена. Применяются они и для производства поверхностно-активных веществ (ПАВ), пластификаторов, синтетических смазочных масел, технических моющих средств, синтетических жирных кислот.