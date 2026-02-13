В Татарстане модернизируют три станции Куйбышевской железной дороги

Три станции Куйбышевской железной дороги, распложенные в Татарстане, модернизируют для удобства пассажиров в этом году, сообщает пресс-служба КЖД.

«Сотрудники Куйбышевской магистрали выполнят комплекс работ по модернизации пассажирских платформ железнодорожных станций на территории республики», – говорится в сообщении.

На станции Кульшарипово в Альметьевском районе оборудуют подходы к платформе, а на станциях Биклянь в Нижнекамском районе и Зай в Бугульминском районе установят теневые навесы, защищающие от дождя и солнца.

Кроме того, после зимы железнодорожники проведут сезонное благоустройство территорий.