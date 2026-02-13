news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 февраля 2026 16:40

В Татарстане модернизируют три станции Куйбышевской железной дороги

Читайте нас в
Телеграм

Три станции Куйбышевской железной дороги, распложенные в Татарстане, модернизируют для удобства пассажиров в этом году, сообщает пресс-служба КЖД.

«Сотрудники Куйбышевской магистрали выполнят комплекс работ по модернизации пассажирских платформ железнодорожных станций на территории республики», – говорится в сообщении.

На станции Кульшарипово в Альметьевском районе оборудуют подходы к платформе, а на станциях Биклянь в Нижнекамском районе и Зай в Бугульминском районе установят теневые навесы, защищающие от дождя и солнца.

Кроме того, после зимы железнодорожники проведут сезонное благоустройство территорий.

#Куйбышевская железная дорога #железнодорожные станции
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026