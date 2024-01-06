В Татарстане модернизированы 32 сельских отделения почтовой связи

В общей сложности 32 сельских отделения почтовой связи в 22 районах Татарстана модернизированы в рамках соответствующей федеральной программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в целях национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В почтовых отделениях обновлены внутренние помещения, отопительные системы, фасады. В них установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Все отделения после ремонта оснащены новой мебелью и современной техникой.

Одним из значимых мероприятий стало торжественное открытие почты в селе Шемордан Сабинского района, которое состоялось 24 ноября прошлого года при участии руководителя Минцифры РТ Айрата Хайруллина, главы муниципалитета Раиса Минниханова и директора УФПС «Татарстан Почтасы» Ильнура Махмутова.

Почтовое отделение села Шемордан обслуживает более 6 тыс. жителей села, среди которых — почти 700 пенсионеров. Здесь прошел ремонт, но и появились актуальные для жителей небольших населенных пунктов новые услуги.

Это подтверждение или восстановление учетной записи на портале госуслуг, а также самостоятельная проверка показателей здоровья — измерение давления, уровня кислорода в крови, температуры тела. Для этого посетители могут воспользоваться тонометром, бесконтактным термометром и пульсоксиметром.

«Почта — это мощнейшая социальная сеть с отделениями в самых удаленных уголках страны, и ее функции постоянно расширяются. Когда отделение отремонтировано, здесь приятно находиться, ожидая получения услуг. Вместе с УФПС „Татарстан почтасы“ и муниципальными районами республики мы продолжим эту работу и в следующие годы», — заверил в ходе церемонии открытия Айрат Хайруллин.

В наступившем 2024 году в Татарстане планируется привести в порядок около 100 отделений почтовой связи.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», как и другие нацпроекты, реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.