В Татарстане модернизировали более 800 базовых станций по нацпроекту в 2024 году

В Татарстане в прошлом году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» были установлены 233 новые базовые станции и 827 модернизированы. Об этом сообщили в Минцифры РТ.

В республике будут продолжены работы по реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В ее рамках Правительство России совместно с операторами связи запускает 4G-связь в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Квота на установку базовых станций в 2025 году увеличена по сравнению с прошлым годом до 89 базовых станций. Благодаря проекту у жителей малых населенных пунктов появляется возможность выходить в интернет на высоких скоростях – наравне с более крупными поселениями.

Особое внимание в Татарстане уделяется улучшению качества связи вдоль автодорог. В 2024 году на протяжении трассы М7 «Волга» построили десять новых базовых станций. Для достижения необходимого показателя покрытия в 99,9% работы будут продолжены. На автодороге М12 «Восток» операторами мобильной связи было установлено 46 базовых станций, что обеспечило полное покрытие трассы мобильной связью.

Годовой прирост численности абонентов проводного интернета составил около 5%, а мобильного – 6%. В республике насчитывается более 8 млн активных SIM-карт и более 5 млн пользователей мобильного интернета. По последнему показателю регион лидирует в Приволжском федеральном округе.