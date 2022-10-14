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Ру Тат
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Здоровье
14 октября 2022  14:01

В Татарстане мобилизованным предлагают привиться от Covid, гриппа, дифтерии и столбняка

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Мобилизованным жителям Татарстана предлагают пройти вакцинацию в пунктах сбора. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

«Работа идет полным ходом. Наши поликлиники выходят на усиление в пункты сбора мобилизованных. Все, кто изъявляет желание и у кого нет противопоказаний, конечно, вакцинируются без каких-либо вопросов», – отметил замминистра.

Медики используют три вакцины – АДС-М против дифтерии и столбняка, от новой коронавирунсой инфекции и от гриппа.

Владимир Жаворонков поделился, что ближайшие выезды медиков к резервантам пройдут завтра и послезавтра.

#мобилизация #вакцинация
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