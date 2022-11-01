В Татарстане мобилизованным дадут отсрочку по арендной плате за госимущество

Мобилизованным татарстанцам предоставят отсрочку по арендной плате за имущество республики, в том числе земельные участки. Об этом сообщил первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на брифинге в Доме Правительства РТ.

В своем выступлении он напомнил, что мобилизованным гражданам – арендаторам федерального имущества и земельных участков отсрочку предоставят на период прохождения военной службы. Также предусмотрена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафов.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал инициативу о принятии в республике аналогичных мер в отношении мобилизованных граждан, арендующих государственное и муниципальное имущество. Проект распоряжения Кабинета Министров уже на выходе, завершается межведомственное согласование. Проект предусматривает предоставление отсрочки уплаты арендной платы, либо возможность досрочного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций», – сказал замминистра.

В отличие от федерального документа период отсрочки увеличен на 90 дней после демобилизации. Кроме того, отсрочка продлевается на период нахождения в больницах, госпиталях, других медицинских организациях для реабилитации.

«Органам местного самоуправления Республики Татарстан рекомендовано принять аналогичные меры в отношении муниципального имущества», – отметил Галиев.