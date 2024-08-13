В Татарстане многодетным семьям будут выдавать удостоверения единой по России формы

Наталья Бутаева

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане с сентября этого года многодетным семьям будут выдаваться удостоверения единой по всей стране формы, сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева во время пресс-тура «Региональные меры социальной поддержки, поддержка участников СВО и их семей».

До этого в каждом субъекте России определяли свою форму удостоверения, но теперь форма удостоверений многодетных семей стала единой.

«Форма была утверждена в конце июня. Сейчас у нас в республике 55 тыс. многодетных семей. С начала сентября начнется поставка удостоверений. Затем путем смс-информирования либо с помощью электронной почты мы будем уведомлять семьи о том, что они могут подойти в органы социальной защиты, если они захотят оформить бумажное удостоверение», — рассказала Бутаева.

Она также добавила, что с октября 2024 года федеральном уровне будут формироваться и электронные удостоверения многодетных семей, которые отправят семьям в виде QR-кода.

За последние 10 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2 раза, отметила Бутаева. Меры поддержки были распространены и на те семьи, где есть студенты-очники в возрасте до 23 лет.

Серия пресс-туров «Татарстан — республика достижений» посвящена завершению работы Госсовета РТ шестого созыва.